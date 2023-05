Tchad : le PDR appelle les citoyens à soutenir la grève sèche de deux à trois jours

Le PDR soutient que cette grève est une action patriotique visant à mettre fin aux crises sociales récurrentes provoquées par le pouvoir clanique et le gouvernement défaillant. Le parti appelle tous les Tchadiens à soutenir cette action en cessant leurs activités pendant trois jours à compter du lundi 8 mai 2023. Les commerçants sont appelés à fermer leurs marchés, tandis que les taximans, les chauffeurs de bus et les cladomans sont priés de cesser leurs activités.



Le PDR, par la voix de son président Izadine Ahmat Tidjani, souligne également que cette grève a pour but de rappeler aux gouvernants de prendre leurs responsabilités et de fournir des réponses rapides et adéquates aux problèmes urgents auxquels le peuple tchadien est confronté. Enfin, le parti appelle le peuple tchadien à faire preuve d'esprit patriotique et à soutenir les actions menées par la société civile et les partis politiques pour le bien commun.