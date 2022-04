Tchad : le PLD dénonce une "conspiration" pour "déstabiliser le parti"

Le PLD dénonce une conspiration minutieusement organisée et mise en exécution par un groupuscule de personnes dont le but principal est de déstabiliser le parti et de s'accaparer de sa direction afin de réaliser des objectifs inavoués, selon Djassira Ngar, secrétaire à l'information, à la sensibilisation et à la mobilisation.



Le 26 mars 2022, le parti entendait commémorer la Journée des martyrs de la démocratie à son siège. La commémoration a été reportée à la dernière minute. Le fils de l'ancien secrétaire général du parti, Hicham Ibni Oumar, s'est exprimé devant le parti et a appelé à la tenue d'un congrès extraordinaire pour préparer une alternance à la tête du parti. Pour le PLD, il s'agit d'une perturbation.



Djassira Ngar rejette toute succession dynastique ou biologique et affirme que le parti n'est pas un bien personnel.