Tchad : le PLD dénonce une tentative de "coup d'État institutionnel" au sein du parti

"La participation du parti au gouvernement de transition a aiguisé certains militants, notamment les enfants du 1er secrétaire général nationale Ibni qui considèrent que le parti est le bien privé de leur défunt père et qu'ils en sont héritiers", indique Me. Djassira Ngar, secrétaire à l'information, à la sensibilisation et à la mobilisation du PLD.



Selon le parti, "le 17 décembre 2022, des prétendus sympathisants et militants du PLD se sont réunis à la Maison des médias pour destituer le secrétaire général du parti et former un nouveau comité exécutif".



Me. Djassira Ngar affirme qu'à la création du PLD en 1993, "il a été convenu que le parti n'est pas une propriété privée et moins encore n'appartient pas à un groupe de personnes".



Le parti qualifie l'acte de "grave situation insurrectionnelle" et ajoute que "les instances prendront des dispositions pour d'autres tentatives".



Depuis mars 2022, Hicham Ibni Oumar appelle publiquement à la tenue d'un congrès du PLD pour se pencher sur l'avenir du parti.