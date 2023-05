Tchad : le PTRD exhorte le gouvernement à redoubler d'efforts

Le président national, Absakine Haroun Abouya, a rappelé que le Tchad avait récemment franchi une deuxième phase de transition, marquée par la tenue de l'élection présidentielle, la mise en œuvre d'un plan d'action post-électoral, le retour à l'ordre constitutionnel, l'instauration de l'état de droit, la mise en place d'un haut comité chargé du suivi des résolutions de l'élection et la refondation de l'État.



Le parti a souligné que malgré leur engagement en faveur de la démocratie, ils n'ont jamais occupé de poste de responsabilité dans l'administration publique. Ils ont donc présenté une nouvelle vision pour l'avenir et une stratégie différente de celle adoptée jusqu'à présent. Ils ont également encouragé le gouvernement à poursuivre les grands projets en cours et à redoubler d'efforts pour les achever dans les délais impartis. Enfin, ils ont appelé leurs frères soudanais à faire preuve de retenue et à privilégier le dialogue et la paix.



Le parti a également appelé le gouvernement à procéder à une répartition équitable des postes gouvernementaux entre les différentes provinces afin d'éviter les frustrations de certains compatriotes et d'améliorer les conditions de vie, y compris les conditions sanitaires et sociales, sans distinction de race ou d'ethnie.