Tchad : le Premier ministre adresse ses condoléances suite au drame de ce jour à Pala

« C’est avec une profonde tristesse que j'ai appris l’effondrement d’une salle de classe de l’école primaire EGTH, dans le 1ᵉʳ arrondissement de la ville de Pala, survenu ce jour, 03 avril 2025. Cette tragédie a coûté la vie à plusieurs de nos enfants et a fait de nombreux blessés.

Je déplore ce drame et partage la douleur des familles endeuillées. Au nom du gouvernement et en mon nom propre, je leur adresse mes condoléances les plus attristées. Je souhaite un prompt rétablissement aux élèves blessés ».



Amb. Allah Maye Halina Premier ministre, Chef du Gouvernement