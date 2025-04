Tchad : le Premier ministre inaugure l’usine d’égrenage de coton de Gounou Gaya

Dans le département de la Kabbia, province du Mayo Kébbi Est, le Premier ministre, chef du gouvernement, l'ambassadeur Allah Maye Halina est à Gounou Gaya ce 29 avril, pour l'inauguration de l'usine d'égrenage de coton.



Cette nouvelle unité permettra d'augmenter de 10%, la capacité totale d'égrenage de Cotontchad SN, ce qui représente une avancée pour la communauté agricole. De plus, l'usine facilitera la collecte et le paiement du coton pendant les 135 jours de la saison sèche, assurant ainsi une période de campagne optimale pour les agriculteurs.



L’installation dispose d'une capacité de traitement de 18 200 tonnes de coton graine par campagne, ce qui représente un investissement de plus de 5 milliards de FCFA dans l’économie locale. Un investissement qui contribuera significativement à l'achat du coton auprès des producteurs locaux.



L’usine d'égrenage de Gounou Gaya aura un rôle crucial dans le soutien aux agriculteurs locaux. Grâce à sa capacité de production et à ses services, cette usine encouragera les agriculteurs à augmenter leur production de coton, ce qui contribuera significativement à l'économie locale.



Les acteurs du secteur agricole et les parties prenantes sont appelés à considérer les opportunités que cette usine peut offrir. L’usine d’égrenage de Gounou Gaya est un investissement qui vise à améliorer l'efficacité des opérations, et à renforcer la qualité de la production cotonnière, grâce à la modernisation de ses équipements, ce qui permettra de traiter 200 tonnes de coton par jour, tout en réduisant l’impact environnemental.