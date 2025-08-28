Tchad : le Premier ministre inspecte les zones à haut risque d'inondations de N’Djamena

Le Premier ministre, chef du gouvernement, Amb. Allah Maye Halina, a effectué ce jeudi 28 août 2025 des visites dans les zones à haut risque d'inondations de la ville de N’Djamena. Accompagné d'une forte délégation, le chef du gouvernement s'est rendu pour la deuxième fois cette année dans ces zones à haut risque d'inondations.



Il est d'abord allé sur l'axe CSP 16, à Ankoundjara, face à la CNRT, au bord du bassin de rétention, face à l'ex-Hôtel Santana, dans la commune du 7ème arrondissement. Il s’est ensuite rendu à Lamadji et Guinebor 2 dans le 10ème arrondissement. L'objectif de cette série de visites est de constater la montée des eaux de pluie dans ces zones à haut risque, afin d'envisager les mesures appropriées et d'anticiper les possibles débordements.



Au terme de cette descente sur le terrain, le chef du gouvernement a donné des instructions fermes à la Commission nationale chargée de la gestion des inondations, aux maires des arrondissements et aux techniciens en charge de cette gestion. Ces instructions visent à contenir rapidement et efficacement les eaux de pluie afin de protéger les personnes et leurs biens des éventuels débordements.



Le Premier ministre était accompagné au cours de cette visite par la Commission nationale de lutte contre les inondations, quelques membres du gouvernement, les membres du cabinet du président de la République et ceux de son cabinet, ainsi que les partenaires du Tchad impliqués dans la gestion des inondations.