Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : le Premier ministre inspecte les zones à haut risque d'inondations de N’Djamena


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 28 Août 2025



Tchad : le Premier ministre inspecte les zones à haut risque d'inondations de N’Djamena
Le Premier ministre, chef du gouvernement, Amb. Allah Maye Halina, a effectué ce jeudi 28 août 2025 des visites dans les zones à haut risque d'inondations de la ville de N’Djamena. Accompagné d'une forte délégation, le chef du gouvernement s'est rendu pour la deuxième fois cette année dans ces zones à haut risque d'inondations.

Il est d'abord allé sur l'axe CSP 16, à Ankoundjara, face à la CNRT, au bord du bassin de rétention, face à l'ex-Hôtel Santana, dans la commune du 7ème arrondissement. Il s’est ensuite rendu à Lamadji et Guinebor 2 dans le 10ème arrondissement. L'objectif de cette série de visites est de constater la montée des eaux de pluie dans ces zones à haut risque, afin d'envisager les mesures appropriées et d'anticiper les possibles débordements.

Au terme de cette descente sur le terrain, le chef du gouvernement a donné des instructions fermes à la Commission nationale chargée de la gestion des inondations, aux maires des arrondissements et aux techniciens en charge de cette gestion. Ces instructions visent à contenir rapidement et efficacement les eaux de pluie afin de protéger les personnes et leurs biens des éventuels débordements.

Le Premier ministre était accompagné au cours de cette visite par la Commission nationale de lutte contre les inondations, quelques membres du gouvernement, les membres du cabinet du président de la République et ceux de son cabinet, ainsi que les partenaires du Tchad impliqués dans la gestion des inondations.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 27/08/2025

Tchad : un démarcheur immobilier condamné à 3 ans de prison ferme pour escroquerie

Tchad : un démarcheur immobilier condamné à 3 ans de prison ferme pour escroquerie

Tchad : PariezCash s’engage aux côtés du taekwondoïste Casimir Betel Tchad : PariezCash s’engage aux côtés du taekwondoïste Casimir Betel 27/08/2025

Populaires

Tchad : l’ONAPE et Airtel soutiennent 160 jeunes de N’Djamena avec des fonds de démarrage et des kits d’insertion

27/08/2025

Tchad : un démarcheur immobilier condamné à 3 ans de prison ferme pour escroquerie

27/08/2025

Tchad : Les associations de la société civile vers une gestion plus transparente

27/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 25/08/2025 -

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance… Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance… 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

ANALYSE - 25/08/2025 - Achta Mahamat

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions

Tchad : Quand la dot de mariage s'adapte à la modernité avec Starlink Tchad : Quand la dot de mariage s'adapte à la modernité avec Starlink 25/08/2025 - Khadidja Oumar Abdoulaye

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter