TCHAD

Tchad : le Premier ministre reçoit le Haut conseil des chefferies traditionnelles


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 14 Janvier 2026



Tchad : le Premier ministre reçoit le Haut conseil des chefferies traditionnelles
Le Premier ministre, chef du Gouvernement, Amb. Allah Maye Halina, a reçu en audience ce mercredi 14 janvier 2026, une délégation du Haut conseil des chefferies traditionnelles du Tchad, conduite par son président, Sa Majesté Tamita Djidingar.

La délégation est venue présenter ses vœux de nouvel an au Premier ministre, réaffirmant ainsi son profond attachement aux institutions de la République, et son engagement constant pour la paix et la cohésion nationale. À cette occasion, les échanges ont notamment porté sur les conflits récurrents entre agriculteurs et éleveurs.

Les chefs traditionnels ont exprimé leurs vives préoccupations, et plaidé pour des solutions durables permettant de préserver la coexistence pacifique entre les communautés.

Le Premier ministre a salué le rôle fondamental joué par les chefferies traditionnelles dans la médiation sociale et la prévention des conflits. Il a réaffirmé la disponibilité du gouvernement à travailler main dans la main, avec les autorités traditionnelles, pour promouvoir la paix, le dialogue et le vivre-ensemble sur l’ensemble du territoire national.



