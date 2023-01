Tchad : le RDP célèbre son 31e anniversaire et met en avant son engagement pour la paix et la cohésion

Le président national, Mahamat Allahou Taher, a salué la bravoure de ses militants depuis 31 ans malgré les difficultés.



Il a souligné que le parti est resté solidaire jusqu'à ce jour et qu'il est un grand parti grâce aux solutions qu'il propose pour un Tchad durable. Il a exhorté ses militants à rester unis, mobilisés et attentifs face aux défis à venir qui nécessiteront des sacrifices.



Mahamat Allahou Taher a ajouté que le RDP est déterminé à réaliser ses objectifs.



En 31 ans de lutte démocratique, le parti a atteint des résultats qui témoignent de son engagement politique, notamment en étant représenté par plusieurs députés à l'Assemblée nationale et aux exécutifs communaux. Il est aujourd'hui au gouvernement d'union nationale issu du dialogue national, a déclaré Mahamat Allahou Taher. Le RDP restera un parti important sur la scène nationale, a-t-il ajouté.



En apportant son soutien à la transition en cours, Mahamat Allahou Taher a souligné que le RDP a fait le choix de la paix et de la cohésion sociale et mettra en œuvre les résolutions du dialogue national inclusif. L'année 2022 a été difficile sur le plan sécuritaire et d'autres domaines.



Le RDP appelle le gouvernement à créer tous les moyens nécessaires pour organiser les élections futures. Le RDP condamne toutes les tentatives de déstabilisation des institutions de la République et toutes les actions visant à créer une division.



Le 31ème anniversaire est un signe de maturité pour le parti qui s'inscrit dans la droite ligne de sa nouvelle vision, a rappelé Mahamat Allahou Taher.