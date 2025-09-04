Tchad : le Réseau de Solidarité Globale conclut les travaux du modèle de simulation de l’Union africaine

Le Réseau de Solidarité Globale a conclu les travaux du modèle de simulation de l’Union africaine, destiné aux élèves des écoles d’excellence en sciences et technologies (STEM), organisé sous le thème : « Justice pour les Africains et les personnes d’ascendance africaine à travers les réparations », un thème adopté lors du dernier sommet de l’Union africaine tenu en février 2025.



En présence de plusieurs responsables et fonctionnaires de l’Union africaine, ainsi que de centres de recherche, une série de sessions académiques spécialisées et d’ateliers de travail s’est déroulée au mois d’août 2025, accompagnée de la rédaction de documents de politique publique, avec pour objectif de préparer les étudiants à une simulation fidèle d’un sommet de l’Union africaine.



Dans le cadre du programme de simulation de l’Union africaine, des sessions intensives ont été organisées, portant sur des thématiques diverses telles que la construction institutionnelle de l’Union, le rôle de l’Égypte dans le développement continental, la coopération hydrique, l’économie africaine, les dimensions juridique et politique de l’organisation, ainsi que les résolutions relatives à la justice pour les Africains et les personnes d’ascendance africaine.



Sous la supervision du chercheur en anthropologie Hassan Ghazaly, fondateur du Réseau de Solidarité Mondiale, le programme s’est achevé par une simulation pratique au palais Ali Ibrahim Pacha. Dans le cadre de la session, les élèves ont été répartis en représentants de trente pays africains et de huit puissances coloniales.



Au cours de cette simulation, les représentants africains ont présenté trente-huit documents de position complets, mettant en avant les revendications des pays du continent, notamment la reconnaissance des droits historiques, les réparations psychologiques, ainsi que la réécriture de l’histoire de l’Afrique incluant la reconnaissance des massacres, du pillage des richesses et de la traite négrière commis par le colonialisme.



Ghazaly a affirmé que l’expérience a atteint ses objectifs en affinant la conscience des étudiants vis-à-vis des enjeux du continent africain, et en renforçant leurs compétences en recherche, en présentation et en débat. Il a ajouté : « Préparer une jeune génération consciente des défis de l’Afrique et capable de la représenter dignement constitue un véritable investissement dans l’avenir du continent et incarne la vision de l’Égypte en matière de renforcement des capacités africaines. »



Ghazaly a ajouté : « Depuis son lancement en 2012 dans le cadre du programme de sensibilisation internationale, l’objectif principal du Modèle de simulation de l’Union africaine consiste à sensibiliser les jeunes Égyptiens aux institutions du travail continental africain, aux décisions qui en émanent, ainsi qu’au rôle historique et actif de l’Égypte au sein de l’organisation depuis sa création en 1963 jusqu’à aujourd’hui.



Le Réseau de Solidarité Globale constitue un cadre réunissant plusieurs projets lancés en 2012, dont l’objectif est d’insuffler l’esprit d’équipe et de promouvoir la solidarité sous toutes ses formes.



Parmi les projets qui témoignent de la richesse de ses initiatives et de sa vision visant à promouvoir le dialogue et la communication figurent le modèle de simulation de l’Union africaine, l’initiative Afromedia, le projet « Bozoor » pour la culture populaire, l’École de la solidarité du Sud global, la campagne nationale de sensibilisation à l’Accord de libre-échange africain, le projet de solidarité des peuples du Nil ainsi que le programme « Dialogues de solidarité mondiale ».