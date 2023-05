Tchad : le SYNATAM a célébré la Journée internationale des travailleurs

Le Syndicat des Travailleurs de l'Aviation Civile et de la Météorologie (SYNATAM) a célébré la Journée Internationale des Travailleurs, qui a lieu chaque année le 1er Mai. Le président du syndicat, Boukinebe Garka, a rappelé que le SYNATAM avait été créé en 2003 pour relever le défi, mais qu'il n'avait pas participé au défilé, non pas parce qu'il ne voulait pas, mais parce qu'il avait un problème d'identité. Dans l'attente, ils allaient prendre leur temps pour résoudre ce problème.



Il a ajouté que des assemblées générales étaient en discussion depuis presque six mois dans les différentes sections et que l'occasion de la Journée Internationale des Travailleurs était propice pour secouer les choses et organiser ces assemblées générales très prochainement. En fin de compte, il a exprimé sa satisfaction de se retrouver en famille pour célébrer cet événement ensemble.