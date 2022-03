Tchad : le Salamat au coeur des enjeux de sécurité alimentaire et nutritionnelle

Promulguée le 10 janvier 2019, cette loi est un document à caractère administratif et juridique. Sa mise en œuvre constituera le fondement sur lequel le Tchad réalisera la sécurité alimentaire et nutritionnelle à l'horizon 2030.



Le délégué provincial de l'élevage et des productions animales du Salamat, Mahamat Bichara Saleh souhaite qu'au sortir de l'atelier, tous les participants soient suffisamment outillés sur ce document. Selon lui, la présence des participants dans la salle témoigne de l'intérêt qu'ils portent au développement de l'élevage en général et de manière plus spécifique au pastoralisme dans le Salamat.



Pour l'inspecteur général du ministère de l'Élevage et des Productions animales, Dr. Adam Hassan Yacoub, cette loi va régir toute la politique de développement du secteur rural dans son ensemble. Il poursuit que l'objectif de cette mission est de vulgariser ce document et permettre son appropriation par la population.



Ouvrant officiellement les travaux, le secrétaire général de la province du Salamat, Maab Mara a, au nom de la population, exprimé sa gratitude à l'endroit du gouvernement pour avoir doté le Tchad d'une loi d'orientation agro-sylvo-pastorale et halieutique. Quelques exemplaires de la loi ont été remis officiellement au secrétaire général de la province.