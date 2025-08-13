Tchad : le Salamat valide son plan de développement sanitaire 2023–2030

Le lancement officiel de l’atelier de validation politique du Plan provincial de développement sanitaire du Salamat 2023–2030, a eu lieu ce mercredi 13 août 2025, dans la salle de réunion du gouvernorat.



La cérémonie a été présidée par Maab Mara, secrétaire général de la province du Salamat, représentant le délégué général du gouvernement. Le Plan provincial de développement sanitaire du Salamat est le fruit d’un processus participatif et consensuel, fondé sur un diagnostic approfondi des réalités sanitaires locales.



Sa validation politique marque une étape décisive, notamment en matière d’appropriation locale et d’alignement avec la feuille de route sanitaire nationale. Dans son allocution, le délégué sanitaire du Salamat, Dr Abdoulaye Mahamat Hassan, a souhaité la bienvenue aux participants venus prendre part à l’atelier.



Le chef de mission, Allaye Amboulmato, a souligné que ce programme ambitieux vise à améliorer l’accès des populations aux services sociaux de base, à travers la modernisation des infrastructures sanitaires, le renforcement des ressources humaines en santé, et la promotion de la couverture sanitaire universelle.



Lançant officiellement les travaux, le secrétaire général de la province du Salamat, Maab Mara, a rappelé que l’objectif principal est d’assurer la validation politique du Plan provincial de développement sanitaire (PPDS) par les autorités provinciales. Il a ajouté qu’il s’agit d’un devoir collectif de garantir à chaque citoyen, le droit à une vie en bonne santé. Tout au long de l’atelier, les participants échangeront en profondeur sur les thématiques liées aux enjeux majeurs de santé publique.