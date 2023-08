Tchad : le Sud bénéficie d'abondantes pluies mais les éléphants menacent les cultures

La saison des pluies dans le Sud a débuté en mai et apporte des fruits merveilleux. À partir de Bongor, la plupart des cultivateurs récoltent le riz semé en mai, tandis que d'autres sont en pleine période de semences. De Kelo jusqu'à Moundou, Doba et d'autres localités, la moisson est abondante.



Dans certaines zones, l'arachide est déjà mûre et prête à être mise en vente sur les marchés, tandis que d'autres consomment déjà le maïs et que certains sont en train de procéder au deuxième sarclage. Le coton, par exemple, commence à produire des fleurs.



Cette saison est appréciée par les villageois qui espèrent obtenir de bons rendements. Cependant, ils déplorent le fait que les pachydermes ravagent les cultures sur leur passage. Ils exhortent les autorités à venir voir les champs dévastés par les éléphants.