Tchad : le Syndicat du secteur de gaz suspend son préavis de grève

Le président du SYNASEG, Mahamat Guidam Moussa, a donné ce 30 août les raisons qui ont poussé l’organisation à suspendre son préavis de grève lancé le 18 août dernier. Le syndicat avait donné 10 jours au gouvernement pour trouver une solution à la pénurie de gaz.



Mahamat Guidam Moussa explique qu'après une visite dans les centres de fourniture de gaz, un préavis a été lancé pour que le gouvernement réagisse à la pénurie de gaz à N'Djamena et en province. En réaction, les autorités ont échangé avec tous les responsables de l'organisation syndicale.



Les autorités et le syndicat se sont entendus sur la levée du préavis de grève pour deux semaines, ce qui permettra de poursuivre les discussions afin de trouver une solution.



Le SYNASEG "se réserve le droit de réactiver le préavis si les conditions d’un dialogue direct et sincère ne sont pas réunies", indique Mahamat Guidam Moussa.