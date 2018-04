Tchad, le centre de prévention de l'extrémisme organise une restitution de sa mission au Lac Tchad

Le centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme (CEDPE) présente une restitution de sa première mission d'exploration au Lac Tchad. La présentation de restitution aura lieu le mercredi 11 avril à 10 h au siège du centre (CEDPE) au quartier de Ndjari à N'Djamena en présence des partenaires invités par la direction. La présentation sera faite en off sans la presse, selon un membre du CEDPE. Deux chercheurs du centre qui ont effectué la mission en l'occurrence le Directeur général Désiré et le chef du service de la communication et de la formation M. Alainguebaye vont assurer la présentation. La restitution sera accompagnée de la projection d'un film surtout une partie de l'entretien avec la jeune kamikaze Halime Adama qui a perdu ses deux jambes. L'intégralité de l'entretien sera publiée dans le tout prochain numéro de la revue scientifique du centre. Il faut rappeler que la mission du Lac Tchad a eu lieu du 29 mars au 5 avril 2018.