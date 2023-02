Tchad : le championnat départemental de football de Barh Koh enfin lancé

Enfin, le Championnat départemental de Barh Koh a été lancé ce 23 février 2023 à Sarh.



Après plusieurs mois de litiges entre les membres de la ligue départementale de Barh Koh et la ligue provinciale de football du Moyen Chari sur des questions d'intérêt, le comité de gestion de football du département a pris les choses en main en relançant le championnat de Barh Koh ce 23 février 2023.



Le représentant du délégué de la jeunesse et des sports de la province du Moyen Chari, Kitogoto Ndobé Désiré, a félicité le comité de gestion qui s'est investi pour relancer les activités footballistiques dans le département de Barh Koh. Il a demandé à chacun d'oublier le passé et d'encourager les jeunes Tchadiens qui s'engagent dans ce sport roi qu'est le football.



Le président du comité de gestion de football du département de Barh Koh, Sidoté Beteloum, a précisé que de nos jours, le football est devenu une véritable industrie dans tous les pays et est un sport qui réconcilie les peuples. À cet effet, il a appelé à un esprit de fair-play.



En lançant officiellement le championnat du département de Barh Koh, le secrétaire général du Barh Koh, Allaramadjli Adolphe, a félicité toutes les équipes qui se sont engagées pour la relance de ce championnat et leur a demandé de produire du bon football afin que la province du Moyen Chari puisse être représentée valablement dans les compétitions nationales.



En match d'ouverture, l'AS CEFOS a battu l'Athletic Club Avenir sur un score de 3 buts à 2.



Il convient de noter que ce sont au total 5 équipes qui prennent part à ce championnat départemental de Barh Koh.