TCHAD

Tchad : le chef de l’Etat inspecte le chantier du Centre commercial de la CNPS


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 2 Septembre 2025



Tchad : le chef de l’Etat inspecte le chantier du Centre commercial de la CNPS
Le président de la République, chef de l’État, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno a effectué ce mardi 02 septembre 2025, une visite surprise sur le chantier du Centre commercial de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) situé au quartier Klemat, dans la commune du 2ᵉ arrondissement de N’Djamena.

Bien que le projet affiche un taux d’achèvement de 98 %, le président de la République a pointé du doigt entre autres, les retards dans l’exécution des travaux, des malfaçons et manquements au cahier des charges.

Le chef de l’État a exprimé son indignation et exigé plus de rigueur dans la finalisation de ce joyau architectural.




