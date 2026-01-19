Tchad : le conseil d'administration de l'UNABA se penche sur les orientations stratégiques

Le 23ᵉ Conseil d’Administration de l’Université Adam Barka d’Abéché (UNABA) a débuté le 19 janvier 2026 dans la salle de lecture de la Bibliothèque universitaire. La cérémonie a été présidée par Moudalbaye Noubadissem Appoline, Secrétaire d’État à l’Enseignement Supérieur, représentant le Ministre de tutelle et présidente du Conseil d’Administration de l’université.
L'événement a vu la participation des autorités administratives locales, y compris le Secrétaire général de la province du Ouaddaï, ainsi que des membres statutaires du Conseil.
Plusieurs points majeurs ont été inscrits à l’ordre du jour de cette session, notamment :
- Examen et adoption du procès-verbal du Conseil d’Administration de 2025
- Examen et adoption du rapport d’actions de l’année académique 2024-2025
- Examen et adoption du compte financier de l’exercice 2025
- Examen et adoption du plan d’action et du projet de budget pour 2026
À travers cette session, les autorités universitaires visent à :
- Renforcer la gouvernance universitaire
- Améliorer la planification stratégique
- Optimiser la gestion financière de l’Université Adam Barka