Tchad : le conseil d'administration de l'UNABA se penche sur les orientations stratégiques

Examen et adoption du procès-verbal du Conseil d’Administration de 2025

Examen et adoption du rapport d’actions de l’année académique 2024-2025

Examen et adoption du compte financier de l’exercice 2025

Examen et adoption du plan d’action et du projet de budget pour 2026

Renforcer la gouvernance universitaire

Améliorer la planification stratégique

Optimiser la gestion financière de l’Université Adam Barka

Le 23ᵉ Conseil d’Administration de l’Université Adam Barka d’Abéché (UNABA) a débuté le 19 janvier 2026 dans la salle de lecture de la Bibliothèque universitaire. La cérémonie a été présidée par Moudalbaye Noubadissem Appoline, Secrétaire d’État à l’Enseignement Supérieur, représentant le Ministre de tutelle et présidente du Conseil d’Administration de l’université.L'événement a vu la participation des autorités administratives locales, y compris le Secrétaire général de la province du Ouaddaï, ainsi que des membres statutaires du Conseil.Plusieurs points majeurs ont été inscrits à l’ordre du jour de cette session, notamment :À travers cette session, les autorités universitaires visent à :Cette initiative est d’autant plus pertinente dans un contexte marqué par les défis liés au développement de l’enseignement supérieur dans la région de l’Est du Tchad.Les travaux du Conseil se poursuivent avec pour objectif d'étudier et valider diverses orientations destinées à améliorer le fonctionnement et la performance académique et administrative de l'UNABA.