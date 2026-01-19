Alwihda Info
TCHAD

Tchad : le conseil d'administration de l'UNABA se penche sur les orientations stratégiques


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 19 Janvier 2026


Sous la présidence de la Secrétaire d’État à l’Enseignement Supérieur, Mme Moudalbaye Noubadissem Appoline, les membres statutaires se sont réunis pour valider les orientations stratégiques de l'université. Entre bilan de l'année écoulée et perspectives budgétaires, l'enjeu est de consolider l'excellence académique au Ouaddaï.


Tchad : le conseil d'administration de l'UNABA se penche sur les orientations stratégiques



  Le 23ᵉ Conseil d’Administration de l’Université Adam Barka d’Abéché (UNABA) a débuté le 19 janvier 2026 dans la salle de lecture de la Bibliothèque universitaire. La cérémonie a été présidée par Moudalbaye Noubadissem Appoline, Secrétaire d’État à l’Enseignement Supérieur, représentant le Ministre de tutelle et présidente du Conseil d’Administration de l’université.

 

L'événement a vu la participation des autorités administratives locales, y compris le Secrétaire général de la province du Ouaddaï, ainsi que des membres statutaires du Conseil.

 

Plusieurs points majeurs ont été inscrits à l’ordre du jour de cette session, notamment :
  • Examen et adoption du procès-verbal du Conseil d’Administration de 2025
  • Examen et adoption du rapport d’actions de l’année académique 2024-2025
  • Examen et adoption du compte financier de l’exercice 2025
  • Examen et adoption du plan d’action et du projet de budget pour 2026

 

À travers cette session, les autorités universitaires visent à :
  • Renforcer la gouvernance universitaire
  • Améliorer la planification stratégique
  • Optimiser la gestion financière de l’Université Adam Barka
Cette initiative est d’autant plus pertinente dans un contexte marqué par les défis liés au développement de l’enseignement supérieur dans la région de l’Est du Tchad.

 

Les travaux du Conseil se poursuivent avec pour objectif d'étudier et valider diverses orientations destinées à améliorer le fonctionnement et la performance académique et administrative de l'UNABA.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
