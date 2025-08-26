Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : le délégué de l'Éducation nationale du Kanem rencontre ses collaborateurs


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 27 Août 2025



Le délégué provincial de l'Éducation Nationale et de la Promotion civique du Kanem, Taher Mahamat Abakar, a organisé le mardi 26 août 2025, dans la salle de réunion de la délégation, une cérémonie de restitution des travaux de la rencontre entre les délégués provinciaux en charge de l'éducation et le ministre de tutelle, tenue à N’Djamena le 08 août dernier.

Ont pris part à cette restitution, les inspecteurs départementaux de l'éducation nationale et les inspecteurs pédagogiques de l'enseignement primaire, ainsi que d'autres responsables du système éducatif de la province du Kanem. Ensemble, ils ont discuté des moyens concrets pour améliorer l'éducation à l’échelle locale.

En effet, au cours des travaux, le délégué provincial de l'Éducation nationale et de la Promotion civique du Kanem, Taher Mahamat Abakar, a présenté la synthèse détaillée des activités, accompagnée des principales recommandations issues de la rencontre avec le chef du département éducatif.

Les points présentés par le délégué portent, entre autres, sur la réussite de l'année scolaire écoulée, la gestion optimale des ressources humaines et matérielles, l'applicabilité des politiques de la 5e République, la non autorisation aux enseignants étatiques d'intervenir dans les établissements privés, l'interdiction de la création anarchique des écoles, l'application du bilinguisme, l'entretien adéquat des bâtiments et équipements d'établissements, ainsi que la punition des absences non justifiées des enseignants.


