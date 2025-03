Tchad : le délégué général du gouvernement du Kanem rencontre les acteurs du marché de bétail de Mao

Après sa visite au marché de bétail de Mao hier, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, le général Asseif Mahamat Assouni, a tenu une rencontre ce jeudi avec les responsables du marché.



Lors de cette réunion, ils ont dressé un état des lieux du marché, afin que les recettes soient correctement versées dans la caisse du Trésor public.



Dans son intervention, le délégué général a salué le courage et la bravoure des différents acteurs impliqués dans la gestion du marché, tout en les exhortant à augmenter les recettes, et à mettre de côté les mauvaises pratiques qui nuisent au bon fonctionnement du marché.



Il a également insisté sur l’importance d’une bonne collaboration de chacun pour obtenir des résultats positifs. Le premier magistrat de la province a enfin annoncé qu'à la fin de chaque mois, une réunion sera organisée pour évaluer la situation du marché, et assurer un suivi constant.