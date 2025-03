Tchad : le délégué provincial de l’Action sociale visite le camp des réfugiés soudanais à Ati

Dans le cadre des efforts du gouvernement tchadien pour assurer le bien-être et la sécurité des réfugiés soudanais, le délégué provincial de l’Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires du Batha s’est rendu ce mardi 11 mars 2025 au camp des réfugiés d’Ati.



Au nom du ministère, il a apporté une aide humanitaire et transmis un message de soutien du chef de l'État, le Maréchal Mahamat Idriss Deby, ainsi que de la ministre de l'Action sociale, Mme Zara Mahamat. Il a réaffirmé l'engagement des autorités à garantir aux réfugiés un cadre de vie sûr et digne.



Lors de cette visite, le délégué a également annoncé la mise en place des mesures visant à assurer leur prise en charge sanitaire, et à faciliter la communication avec leurs familles, en collaboration avec la Croix-Rouge.



Cette initiative s'inscrit dans la continuité des actions humanitaires du Tchad, illustrant sa solidarité envers les populations en détresse, et son engagement à leur fournir une assistance adaptée à leurs besoins.