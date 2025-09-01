Tchad : le département du Kanem-Est se prépare pour la rentrée scolaire 2025-2026

Dans le cadre de sa tournée éducative visant à préparer activement la rentrée scolaire 2025-2026, et à promouvoir les valeurs du vivre-ensemble, le préfet du département du Kanem-Est, Abakar Abderahim Eriteiro, a effectué une visite officielle le mardi 2 septembre 2025 à Tifedrossou, une localité située à quelques kilomètres de Djara, au cœur du territoire départemental.



Cette mission de terrain, inscrite dans une dynamique de proximité et d’écoute, a permis au préfet de s’enquérir des conditions de vie des populations et de l’état des infrastructures publiques essentielles. Il s’est d’abord rendu au château d’eau récemment construit par le Groupe Wadikoundi, une réalisation saluée pour son impact direct sur l’accès à l’eau potable dans la région.



Il a ensuite visité le centre de santé de Tifedrossou, où il a échangé avec le personnel soignant sur les défis sanitaires locaux, avant de se rendre à l’école primaire de la localité. Ce dernier établissement, dont le bâtiment présente de graves signes de vétusté, a particulièrement retenu l’attention du préfet, soucieux de garantir un cadre d’apprentissage sécurisé et digne pour les élèves.



À chaque étape, Abakar Abderahim Eriteiro a réaffirmé l’engagement de l’administration départementale à œuvrer pour une amélioration concrète des services publics. Il a notamment insisté sur le rôle fondamental de l’éducation dans l’émancipation des jeunes générations, en mettant un accent particulier sur la scolarisation des filles, encore trop souvent entravée par des obstacles socio-culturels et économiques.



Enfin, le préfet a exhorté les habitants de Tifedrossou à préserver et renforcer le vivre-ensemble, qu’il a qualifié de pilier incontournable pour bâtir un développement durable, inclusif et harmonieux. Cette visite, empreinte de dialogue et de solidarité, s’inscrit dans une démarche proactive de gouvernance de proximité, où les réalités du terrain orientent les priorités de l’action publique.