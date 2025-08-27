Tchad : le député Ahmat Hassan Bremé échange avec les élus locaux du Salamat

En vacances parlementaires dans la province du Salamat, le député Ahmat Hassan Bremé a rencontré, ce mercredi 27 août 2025, les conseillers provinciaux et communaux pour échanger sur les acquis et les défis de la décentralisation.



La rencontre, organisée dans la salle de réunion de la commune d’Am-Timan, s’inscrit dans une série de consultations que le député mène depuis son arrivée dans la ville, il y a quelques jours. Il multiplie les échanges avec les différentes couches sociales de la province afin de recueillir leurs préoccupations.



Dès l’ouverture de la réunion, le député a souligné l’importance de la décentralisation, ce processus de transfert progressif de compétences, de ressources et de responsabilités de l’État central vers les collectivités territoriales. Il a exhorté les participants à travailler main dans la main, pour produire des résultats concrets et bénéfiques pour la population.



Plusieurs intervenants ont pris la parole pour exposer les difficultés majeures qui freinent le développement local, notamment la faible mobilisation des recettes communales, le manque de moyens pour gérer efficacement les inondations, l'absence de personnel qualifié au sein du service des sapeurs-pompiers, les dysfonctionnements à l’hôpital provincial, l'insuffisance dans le secteur éducatif à l’approche de la rentrée et le non-fonctionnement de l’hôtel et du marché moderne.



En réponse, le député Ahmat Hassan Bremé a promis d’intervenir personnellement pour résoudre certaines difficultés, assurer le suivi des actions en cours, et transmettre les doléances aux autorités compétentes.