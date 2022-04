Tchad : "le destin d'Idriss Deby Itno", un ouvrage de Arnaud Dingammadji

Le livre relate le parcours d'Idriss Deby Itno qui semble avoir largement été guidé, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, par les lueurs d'une étoile invisible : celle d'un destin atypique qui se décline tout au long des cinq premiers chapitres.



Arnaud Dingammadji est docteur en Histoire et diplômé en études de la francophonie et de la mondialisation, spécialiste de l'histoire politique du Tchad. Il est auteur de plusieurs ouvrages et travaux universitaires consacrés aux parcours des chefs d'État.



Arnaud Dingammadji embrasse le métier de la littérature à partir des années 2000. Il a publié un ouvrage sur Ngarta Tombalbaye en 2007, Lol Mahamat Choua en 2009, Hissein Habré en 2013 et 2018, et aujourd'hui Idriss Deby Itno. Le livre est actuellement disponible à la vente au prix de 15.000 Francs auprès de l'auteur.