Tchad : le football, une passion en danger à N'Djamena

Le football est très populaire à N'Djamena, où l'on pourrait dire que tous les enfants en sont amoureux. Malheureusement, beaucoup n'ont pas accès à des terrains pour jouer. Haroun Ali, ancien joueur pour l'équipe de football As-lawane, déclare que le manque d'espaces pour pratiquer le sport est décourageant pour les jeunes qui veulent jouer. La fermeture de l'hippodrome est également source de démotivation pour plusieurs centres de formation sportive, tels que l'école Oumar Gabba et As- Djarwaye.



Bien que le football soit une passion passionnante, il manque de promotion. Alexandre Nodji, ancien joueur du quartier Ardep-Djoumal, souligne que le football de quartier a donné naissance à de grands joueurs qui ont fait la fierté de leur quartier, de leur équipe et de l'équipe nationale. Par exemple, au quartier Sabangali, un tournoi inter- quartier est organisé chaque année près du fleuve pour permettre aux jeunes de démontrer leur talent. Ce tournoi a attiré des joueurs professionnels tels que Bakit Mahamat Djibirine de Foullah Édifice.



On peut constater l'importance du football dans les discussions et dans les carrefours. Malheureusement, le manque d'infrastructures dans les différents quartiers est une source de découragement pour certains et pousse d'autres à pratiquer le football sur les routes publiques.