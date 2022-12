Tchad : le général Youssouf Ahmat Tyera obtient son doctorat

L'officier supérieur des forces armées tchadiennes a obtenu son doctorat avec la mention très honorable et les félicitations du jury.



"Si à mon âge de 57 ans, un autodidacte de mon état arrive à atteindre ce niveau, il est possible aux jeunes et moins jeunes d'atteindre ce niveau. C'est un exemple pour tous, il n'y a pas d'âge pour apprendre", réagit le général Youssouf Ahmat Tyera.