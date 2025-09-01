Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : le gouvernement appelle les évêques à reconsidérer leur boycott de l’atelier zonal sur le Code pastoral


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 1 Septembre 2025



Tchad : le gouvernement appelle les évêques à reconsidérer leur boycott de l’atelier zonal sur le Code pastoral
Le gouvernement tchadien a réagi, ce lundi 1er septembre 2025, à la décision de la Conférence épiscopale du Tchad de ne pas participer à l’atelier zonal de relecture du projet du Code pastoral de 2014. Cet atelier a pour objectif de recueillir les contributions de toutes les parties prenantes afin d’améliorer le texte en faveur de la cohésion nationale et du développement.

Une démarche inclusive, selon le gouvernement
Dans son communiqué, signé par le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Gassim Cherif Mahamat, l’exécutif assure que cette initiative n’est ni partisane, ni partiale, mais vise à trouver, avec les populations, les solutions adaptées pour la gestion des ressources pastorales.

Le gouvernement rappelle que le processus a été conçu pour être participatif, en associant toutes les composantes de la société tchadienne : autorités religieuses, organisations de la société civile, partis politiques et citoyens.

Une préoccupation autour du terme « paysanicide »
Tout en regrettant le boycott des évêques, le gouvernement exprime sa préoccupation face à l’utilisation du terme « paysanicide » dans le communiqué de la Conférence épiscopale.
Selon lui, une telle expression, lourde de sens, prête de mauvaises intentions aux autorités et risque d’attiser la méfiance, la haine et la division. Il en appelle à la pondération et à la responsabilité.

Les évêques appelés à reprendre leur place dans le dialogue
Le gouvernement rappelle que les évêques, en tant que guides spirituels et acteurs de paix, ont un rôle majeur à jouer dans ce processus. Leur expérience, leur sagesse et leur proximité avec les populations sont considérées comme une richesse inestimable pour garantir un dialogue constructif et inclusif.

Ainsi, les autorités exhortent la Conférence épiscopale à reconsidérer sa décision et à participer pleinement à l’Atelier Zonal afin que les aspirations de toutes les composantes de la société tchadienne soient entendues. Enfin, le communiqué réaffirme l’engagement du gouvernement à conduire ce processus dans la transparence, l’ouverture et l’inclusivité, afin que les résultats reflètent fidèlement la volonté du peuple tchadien dans toute sa diversité.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 01/09/2025

Tchad : dans le Kanem, lancement de la première session budgétaire du Conseil provincial

Tchad : dans le Kanem, lancement de la première session budgétaire du Conseil provincial

Tchad : L'Assemblée Nationale ouvre sa deuxième session ordinaire Tchad : L'Assemblée Nationale ouvre sa deuxième session ordinaire 01/09/2025

Populaires

Tchad : La SONEMIC renforce son contrôle sur les activités minières avec la Brigade Minière Spéciale

01/09/2025

Tchad : Concours d'entrée à l'ENASTIC

01/09/2025

RCA : Le 11ème contingent camerounais de la MINUSCA achève sa mission

01/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter