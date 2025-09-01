Tchad : le gouvernement appelle les évêques à reconsidérer leur boycott de l’atelier zonal sur le Code pastoral

Le gouvernement tchadien a réagi, ce lundi 1er septembre 2025, à la décision de la Conférence épiscopale du Tchad de ne pas participer à l’atelier zonal de relecture du projet du Code pastoral de 2014. Cet atelier a pour objectif de recueillir les contributions de toutes les parties prenantes afin d’améliorer le texte en faveur de la cohésion nationale et du développement.



Une démarche inclusive, selon le gouvernement

Dans son communiqué, signé par le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Gassim Cherif Mahamat, l’exécutif assure que cette initiative n’est ni partisane, ni partiale, mais vise à trouver, avec les populations, les solutions adaptées pour la gestion des ressources pastorales.



Le gouvernement rappelle que le processus a été conçu pour être participatif, en associant toutes les composantes de la société tchadienne : autorités religieuses, organisations de la société civile, partis politiques et citoyens.



Une préoccupation autour du terme « paysanicide »

Tout en regrettant le boycott des évêques, le gouvernement exprime sa préoccupation face à l’utilisation du terme « paysanicide » dans le communiqué de la Conférence épiscopale.

Selon lui, une telle expression, lourde de sens, prête de mauvaises intentions aux autorités et risque d’attiser la méfiance, la haine et la division. Il en appelle à la pondération et à la responsabilité.



Les évêques appelés à reprendre leur place dans le dialogue

Le gouvernement rappelle que les évêques, en tant que guides spirituels et acteurs de paix, ont un rôle majeur à jouer dans ce processus. Leur expérience, leur sagesse et leur proximité avec les populations sont considérées comme une richesse inestimable pour garantir un dialogue constructif et inclusif.



Ainsi, les autorités exhortent la Conférence épiscopale à reconsidérer sa décision et à participer pleinement à l’Atelier Zonal afin que les aspirations de toutes les composantes de la société tchadienne soient entendues. Enfin, le communiqué réaffirme l’engagement du gouvernement à conduire ce processus dans la transparence, l’ouverture et l’inclusivité, afin que les résultats reflètent fidèlement la volonté du peuple tchadien dans toute sa diversité.