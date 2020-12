Tchad : le gouvernement durcit le ton face à la hausse des cas de Covid-19

Le Comité de gestion de crise sanitaire s'est réunit mercredi à N'Djamena. Il a évalué la situation liée au COVID-19. Du 16 au 29 décembre, 237 patients ont été enregistrés, informe le ministre de la Communication Cherif Mahamat Zene.



Face à la gravité de la situation à cause d'un relâchement général dans le respect des mesures barrières, le Comité souligne l'urgence de faire prendre toutes les dispositions nécessaires pour freiner la circulation du virus dans tout le pays.



Il instruit le Sous-comité Défense et Sécurité pour rendre effectives toutes les mesures barrières édictées par le gouvernement (porte de masque obligatoire, verbalisation en cas de violation, interdiction des rassemblements autour des places mortuaires et des cérémonies de mariage, mise en place des dispositifs de lavage des mains, distanciation sociale).



Le Comité appelle au renforcement de la campagne de sensibilisation. Il demande le déploiement des forces de défense et de sécurité notamment à N'Djamena, plus grand foyer de contamination.