TCHAD

Tchad : le gouvernement réagit après la mort de 6 enfants dans un accident au sud de Bongor


Alwihda Info | Par Alwihda - 30 Août 2025


Le Gouvernement a annoncé ce vendredi 29 août 2025 qu’un tragique accident de circulation s’est produit la veille, aux environs de 20 heures, dans le village de Nahaina, situé à 30 kilomètres au sud de Bongor, dans la sous-préfecture de Samga.


Tchad : le gouvernement réagit après la mort de 6 enfants dans un accident au sud de Bongor



Selon le communiqué, un camion-remorque de type Mercedes ATROS, roulant à vive allure, a violemment percuté sept enfants qui se trouvaient au bord de la chaussée. Le bilan est particulièrement lourd : cinq enfants sont décédés sur place, tandis que deux autres ont été transportés d’urgence au centre de santé local. Malheureusement, l’un d’eux a succombé à ses blessures, portant le nombre total de victimes à six. Le septième enfant reste hospitalisé dans un état grave.


Le conducteur du véhicule avait tenté de prendre la fuite après l’accident, mais il a été rapidement interpellé grâce à l’intervention des forces de sécurité.


Face à ce drame, le Gouvernement a adressé ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et exprimé sa solidarité à l’ensemble de la communauté de Nahaina. Il a également souhaité un prompt rétablissement à l’enfant encore hospitalisé.


Le communiqué précise que toutes les dispositions sont prises pour faire toute la lumière sur cette affaire et que des mesures seront renforcées afin d’éviter que de tels drames ne se reproduisent.


Enfin, le Gouvernement appelle l’ensemble des usagers de la route à plus de vigilance et au strict respect du code de la route, rappelant que la sécurité routière est une responsabilité collective.


