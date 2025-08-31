Alwihda Info
TCHAD

Tchad : le gouvernement signe un accord de paix additionnel avec deux mouvements dans le Tibesti


Alwihda Info | Par Djimet Wiche - 1 Septembre 2025


Un accord de paix additionnel a été signé le 1er septembre 2025 à Tougui entre le gouvernement de la République du Tchad, le Mouvement d’Action pour la Démocratie et l’Alternance au Tchad (MANDAT) et le Comité d’autodéfense de Yoroguei.


Cette signature s’inscrit dans la continuité de l’accord de paix conclu le 20 avril 2025 à Bardai entre le gouvernement et le Comité d’autodéfense de Miski. Le MANDAT et le Comité de Yoroguei ont exprimé leur adhésion totale et sans réserve à cet accord.

La partie gouvernementale était représentée par le Médiateur de la République, Saleh Kebzabo. Le MANDAT était représenté par son président, Abakar Djimi Chaha, et le Comité d’autodéfense de Yoroguei par Mali Kebbir Guetti.

Les signataires se sont engagés, entre autres, à s’abstenir de tout acte de violence sous toutes ses formes, à transformer le MANDAT en parti politique, et à réitérer leur adhésion à l’accord de Bardai signé avec le Comité d’autodéfense de Miski.

Cet accord s’inscrit dans la politique de la main tendue initiée par le Président de la République, Chef de l’État, Mahamat Idriss Déby Itno, en vue de réconcilier tous les fils et filles du Tchad et de privilégier le règlement pacifique des différends, en particulier dans l’extrême nord du pays.

À travers cet engagement, le MANDAT réaffirme sa volonté d’accompagner le processus de réconciliation nationale et de consolidation de la paix au Tchad, dans un esprit de dialogue, de fraternité et de cohésion.


