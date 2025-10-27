Tchad : le gouvernement suspend les activités du Bureau exécutif national et du Comité de crise de l’UNET





Cette décision fait suite à une lettre du Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Formation professionnelle, adressée le 21 octobre 2025, sollicitant une intervention afin de rétablir l’ordre au sein de l’organisation estudiantine.





L’arrêté mentionne deux motifs principaux : des troubles à l’ordre public provoqués par des tensions internes à l’organisation, et la fin du mandat des responsables de l’UNET depuis juin 2023, rendant leurs activités non légitimes.





Le Ministre de l’Enseignement supérieur est chargé de créer et de faciliter, dans les meilleurs délais, les conditions nécessaires à l’organisation d’un congrès de l’UNET, afin de permettre la désignation de nouveaux représentants légitimes.





Par ailleurs, le Directeur général de la police nationale (DGPN), le Directeur général de la gendarmerie nationale (DGGN), le Commandant de la Garde nationale et nomade du Tchad (GNNT) ainsi que les Délégués généraux du gouvernement auprès des provinces sont instruits pour veiller à l’exécution de la décision partout où besoin sera.