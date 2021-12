Tchad : le gouverneur de la Tandjilé lance les activités sportives à Laï

Doudlengar Miayo a présidé ce mercredi 15 décembre 2021 à Laï, la cérémonie de lancement des activités sportives, couplée à la remise de chèque à la ligue provinciale de football.



D'entrée de jeu, le délégué provincial de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'entrepreneuriat, Fanzouné Patalet Sylvestre a salué le plan d'aide de la 2ème tranche contre le Covid-19 de la FIFA. Il faut dire cet appui vient à point nommé pour pérenniser les activités sportives et de relever le défi.



Fanzouné Patalet Sylvestre a ajouté que le ministère de la Jeunesse, l'ONAJES, la FIFA, et la délégation qu'il dirige, ne ménagent aucun effort pour venir en aide aux jeunes sur tout plan et dans tous les aspects les concernant. Le délégué n'a pas aussi manqué de rappeler aux présidents des ligues que les ligues sont des associations provinciales, et qui sont affiliées aux fédérations nationales, mais sous tutelle du ministère.



En lançant officiellement les activités, le gouverneur de la Tandjilé, Doudlengar Miayo a rappelé que les jeunes constituent le premier atout et le premier trésor, sur lequel le pays compte pour promouvoir le sport. Le gouverneur a remercié le président du Conseil Militaire de Transition, Mahamat Idriss Deby Itno qui ne cesse de multiplier les actions pour favoriser le développement des sports. Ces fonds mis à disposition doivent servir aux clubs et ligues départementales pour leur fonctionnement, a-t-il conclu.