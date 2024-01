Tchad : le gouverneur du Kanem mobilise les forces de sécurité contre le vol de bétail

Le Gouverneur a encouragé les forces de l'ordre à renforcer leur collaboration avec la population pour identifier et arrêter les auteurs de ces vols. Il a souligné la nécessité d'une coopération efficace entre les autorités locales et les forces de sécurité afin d'assurer la protection et le bien-être des habitants. L'accent a été mis sur l'importance d'une présence policière plus marquée, des patrouilles régulières et une vigilance accrue.



En appelant à un partenariat étroit entre les forces de l'ordre et la communauté, le Gouverneur a exprimé sa volonté de renforcer la confiance entre les citoyens et les autorités. Il a mis en avant l'importance de mobiliser tous les acteurs locaux dans la lutte contre la criminalité.



La réunion s'est terminée avec le Gouverneur exprimant sa confiance dans la capacité des forces de sécurité à faire face à ce défi, en les assurant de son plein soutien dans leur mission cruciale de maintien de l'ordre et de sécurité dans la province.