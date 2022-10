Tchad : le gouverneur du Moyen-Chari face aux jeunes et aux sages de la province

Juste après la présentation, des remarques ont été faites par le gouverneur quant aux dénominations de certaines organisations par communautés ethniques.



L’organisation des jeunes a souhaité la bienvenue au nouveau patron tout en dénonçant les entraves au développement.



La jeunesse, fer de lance de tout développement, a présenté brièvement ses doléances au gouverneur de la province.



Pour Ousmane Brahim Djouma, gouverneur du Moyen-Chari, la jeunesse qui est l’une de ses priorités est la clé du vivre-ensemble. Il demande aux jeunes d’être soudés et d’abandonner toute idée raciste, divisionniste, en changeant de comportement en vue de changer l’image de la province.



Une bonne nouvelle pour cette jeunesse Sarhoise ! Le gouverneur a promis à cette dernière le recrutement local dans les organisations non gouvernementales.



Quant au conseil des sages du Moyen-Chari, le premier rapporteur a présenté ledit conseil et ses objectifs qui sont entre autres la résolution en toute impartialité des problèmes qui mettent en mal la paix chèrement acquise.



Pour finir, le gouverneur a demandé aux sages de léguer des bons actes à la jeunesse. Il a par ailleurs sollicité des conseils et des orientations positives de la part de ces derniers pour un nouveau départ de cohabitation pacifique et de vivre-ensemble dans la province du Moyen-Chari.