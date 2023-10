Tchad : le jeune écrivain Emmanuel Mbaïnadji présente son nouveau livre à Abéché sur l'entrepreneuriat

C'est un roman composé de plusieurs pages écrit par Emmanuel Mbaïnadji Djékadom paru sur l'édition l'harmattan France. L'auteur est à son tout premier écrit,il est né le 21 décembre 1982 à Moundou. Marié est père de quatre enfants deux filles et deux garçons, diplômé en comptabilité,finance et gestion des risques de la micro assurance.



Le livre met l'accent sur la question de l'entrepreneuriat et les idées qui peuvent aider les jeunes à se lancer dans les affaires du business sans commettre des erreurs à ceux qui veulent entreprendre avec zéro risque. Dans sa présentation de préface du livre Dr Maladie Robert enseignant chercheur à l'université Adam barka d'Abéché et écrivain de son état a fait la critique littéraire de l'ouvrage et surtout les non dits de l'auteur,mais aussi l'enseignement de l'auteur veut transmettre à la Jeunesse pour entreprendre à travers le recueil de ce roman.



L'auteur de cet ouvrage a signifié que son œuvre relate plusieurs aspects sur le domaine de l'entrepreneuriat en milieu jeune et surtout d'apporter un soutien à l'État d'accompagner les porteurs de projets dans divers secteurs pour une bonne approbation du business. Il a aussi appelé les jeunes à penser écrire des œuvres afin de développer notre pays. Il faut noter que le jeune écrivain Emmanuel Mbaïnadji Djékadom annonce d'autres écrits seront mis à la disposition des lecteurs dans les jours à venir.