Tchad : le journaliste Badour Oumar Ali enlevé par des hommes cagoulés

Le rédacteur en chef du site Tchadinfos et journaliste à l'ATPE, Badour Oumar Ali, a été convoqué ce mardi à midi par la police judiciaire du 8e arrondissement avant d'être enlevé par des hommes armés et cagoulés, puis conduit à la direction générale de l'ANS, a déclaré un journaliste présent au moment de cet incident.



"Quand Badour est arrivé, on lui a fait comprendre qu'une plainte avait été déposée contre lui. Au commissariat du 8e arrondissement, Badour Oumar Ali a été enlevé par des hommes armés cagoulés venus avec un Hilux aux vitres teintées et non immatriculé. Il a été transféré à la Direction de l'ANS. Je les ai suivis à la direction générale de l'ANS", a déclaré ce journaliste à Alwihda Info.



L'Union des journalistes tchadiens a été aussitôt saisie concernant l'enlèvement de ce journaliste.