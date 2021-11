Tchad : le label Homeland Empire lance le festival New School Power

Le 22 novembre 2021 est le rendez-vous pour tout talent de postuler à ce Festival ça sera sur la page Facebook dudit Festival.



Le dénommé festival "NEW SCHOOL POWER" a un contenu assez détaillé : le Festival se déroulera sous un format inédit. Il se tiendra sur une journée ! Dans la matinée et l'après-midi, il aura forme de marché. Une maison d'artistes sera mise en place. Les artistes sélectionnés pour le festival seront représentés par leurs managers et/ou producteurs afin d'établir des connexions avec les investisseurs, les producteurs, les entreprises privées et publiques.



Un concert géant aura lieu le soir. Ce festival est le tout premier, totalement orienté sur la nouvelle génération de la musique urbaine.



