









TCHAD Tchad : le lancement officiel de la 1ère édition du Prix des droits de l'homme

Alwihda Info | Par Achta Mahamat - 8 Août 2025



Dans le cadre de ses activités de promotion et de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la CNDH a animé ce 08 août 2025 un point de presse pour le Prix des droits de l'homme, 1ère édition.

Cet événement s'est déroulé à la Commission nationale des droits de l'homme.



Dans son discours, la présidente du comité Lambatim Hélène déclare que dans le cadre de ses activités de promotion et de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la CNDH a eu à travailler sur des thématiques diverses dans le domaine de sensibilisation, de formation, d'enquête, des émissions radiodiffusées, d'assistance juridique et judiciaire.



Cette fois-ci, elle entend organiser un prix des Droits de l'Homme en vue d'évaluer l'impact de ses actions en lien avec ceux des parties prenantes. Ce prix des Droits de l'Homme est organisé conjointement avec le Haut-Commissariat des Nations-Unies aux Droits de l'Homme (HCDH), à travers le projet « renforcement des capacités techniques et opérationnelles de la CNDH ».



Il vise à reconnaitre et récompenser les mérites des associations de défense des Droits de l'Homme, des défenseurs des Droits de l'Homme et/ou des personnalités qui ont posé des actes ayant impacté la vie des citoyens au cours des trois dernières années. L'organisation de ce prix est une première dans l'Histoire de la jeune Institution.



En effet, la CNDH est instituée par la Constitution du 04 mai 2018 en son article 171. Elle est réintroduite par celle du 29 décembre 2023 en son article 208. Elle est régie par la loi 028 du 22 novembre 2018 portant ses attributions, son organisation et son fonctionnement.



La création d’une institution dédiée aux droits de l'Homme participe donc de la volonté du gouvernement à protéger et à promouvoir les droits de l'Homme et à se conformer aux Principes de Paris qui prônent l'autonomie et l'indépendance des institutions nationales des droits de l'Homme.



Au regard des engagements pris par le gouvernement du Tchad, la situation des Droits de l'Homme fait l'objet d'une évaluation régulière par le biais des rapports initiaux et périodiques, des rapports alternatifs de la société civile conformément à la procédure de l'Examen Périodique Universel, des Organes de Traités ou des rapports de visites de terrains par des Procédures Spéciales.



Dans le souci d'harmoniser ses engagements internationaux avec son cadre juridique interne, le Tchad a conséquemment incorporé dans sa législation nationale les principes clés et les valeurs universelles des droits de l'Homme. Des avancées significatives ont été constatées, cependant il convient de faire remarquer que malgré cet arsenal juridique institutionnel et social, des violations graves des Droits Humains continuent à se perpétrer çà et là sur l'ensemble du territoire.



En effet, le contexte actuel reste marqué par les menaces sécuritaires qui perdurent dans les pays limitrophes à savoir le Soudan, la Libye, la RCA, le Nigeria et le Niger. A ce contexte, s'ajoute la situation créée par la nébuleuse secte Boko Haram dans la province du Lac et du Hadjer-Lamis depuis plus d’une décennie et qui continue à endeuiller les familles, sans oublier les différents évènements malheureux qu'a connus le pays ces derniers temps.



En réaction à cette situation, le gouvernement, les associations de défense des Droits de l'Homme, les chefs traditionnels et religieux se sont mobilisés pour apporter des solutions et atténuer les souffrances des victimes. C'est dans cet esprit que pour encourager la promotion et la défense des Droits de l'Homme, la CNDH organise ce prix.



Les candidatures sont ouvertes aux associations des défenseurs des droits de l’Homme, aux défenseurs des droits de l'Homme et aux personnalités remplissant les conditions suivantes :

1- Etre légalement constituées ;

2- Etre reconnues pour leur probité, leur intégrité, leur sens élevé de responsabilité, leur attachement à la cause des droits de l'Homme (en ce qui concerne les candidatures individuelles) ;

3- Disposer des expériences avérées en matière des droits de l'Homme et libertés fondamentales ;

4- Documenter régulièrement les cas de violations des droits de l'Homme ;

5- Réaliser les activités de promotion et de défense des droits de l'Homme qui ont impacté la vie des citoyens et citoyennes tchadiens ;

6- Produire régulièrement des rapports d'activités et autres documents de nature à interpeller le gouvernement dans sa responsabilité à protéger les droits de l'Homme et à prévenir les cas de violations des droits de l'Homme ;

7- Avoir de structures de représentation ou des points focaux sur le territoire. Le dossier de candidature est présenté en français ou arabe.



Les éventuels candidats audit concours peuvent retirer le formulaire de candidature auprès du comité d'organisation au siège de la CNDH. Elle invite à participer activement, à partager les expériences et les connaissances mais surtout à profiter pleinement de ce concours.







Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)