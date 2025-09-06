Alwihda Info
TCHAD

Tchad : le maire d'Amdjarass lance une campagne d’assainissement au marché moderne


Alwihda Info | Par Ben Kadabio - 6 Septembre 2025


​Ce samedi 6 septembre 2025, le maire de la ville d’Amdjarass, Begera Hamit Teira, accompagné de son staff municipal, a effectué une descente remarquée au marché moderne de la ville. L’objectif de cette initiative est clair : lutter contre l’insalubrité et prévenir efficacement la propagation du choléra.


Le marché moderne d’Amdjarass, lieu de convergence quotidienne des commerçants et consommateurs, souffrait depuis plusieurs semaines d’un état d’hygiène préoccupant. Déchets non ramassés, eaux stagnantes et manque d’entretien général constituaient un risque sanitaire majeur. Conscient de l’urgence, le maire et son équipe ont décidé d’agir.
« La santé des populations passe avant tout par un environnement sain. Nous devons protéger nos citoyens contre les maladies hydriques, notamment le choléra qui menace plusieurs localités du pays », a déclaré Begera Hamit Teira lors de sa visite.

Armés de pelles, brouettes et sacs de collecte, les agents de la mairie, appuyés par des volontaires du quartier, ont lancé une vaste opération de nettoyage. Les allées du marché ont été débarrassées des ordures et un dispositif de suivi a été annoncé pour maintenir la propreté sur la durée.

Les commerçants, témoins directs de cette mobilisation, n’ont pas caché leur satisfaction. « Nous sommes contents de voir le maire sur le terrain avec nous. Cela montre que la mairie se soucie vraiment de notre santé et de nos conditions de travail », témoigne Mahamat Adam, vendeur de légumes.

Au-delà de cette journée d’action, la mairie d’Amdjarass envisage un programme régulier d’assainissement avec la mise en place de bacs à ordures, la sensibilisation des commerçants et la création d’un comité de suivi. L’idée est de faire du marché moderne un espace propre, sécurisé et respectueux des normes sanitaires.

Cette descente du maire et de son équipe est perçue comme un signal fort de proximité et d’engagement. À travers ce geste, la mairie entend non seulement préserver la santé publique, mais aussi instaurer une culture de responsabilité collective face aux défis environnementaux. Avec cette action, Amdjarass démontre que la lutte contre le choléra ne peut être gagnée que par une mobilisation conjointe des autorités et des citoyens.


