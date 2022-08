Tchad : le milieu associatif conteste la méthode de sélection des jeunes pour le dialogue

En tant qu'association de la société civile autorisée et reconnue par les autorités, l'Association Unité et Orientation des Jeunes dit, à travers un communiqué de presse, suivre la question de la participation des jeunes au Dialogue nationale inclusif qui se tiendra le 20 août 2022.



Par ailleurs, cette association qui joue un rôle vital dans le travail humanitaire et le développement, met en avant l'un de ses objectifs les plus importants : la participation des jeunes aux centres de décision, en vue du développement de la société.



A cet effet, il s’agit alors de « regarder le Dialogue national inclusif avec une vision positive, pour créer une société consciente des possibilités et des droits des jeunes et les aider à réaliser pleinement leurs droits et reconnaître leur rôle d'influence, de changement et de réforme, et que les jeunes sont l'élément principal des événements politiques, culturels et économiques ».



Cela dit, « le mécanisme et la méthode de sélection des participants au Dialogue nationale inclusif ont été entachés de beaucoup d'inventions et d'ambiguïtés, à commencer par l'attribution du Conseil National de la Jeunesse Tchadienne, en lui accordant le droit exclusif d'étudier et d'identifier les participants », peut-on également apprendre.



Face à cette situation, l'Association Unité et Orientation des Jeunes « dénonce les comportements et manipulations » observés, « demande une révision des quotas attribués aux jeunes ; annule la liste des honteux nommés par le président du Conseil National de la Jeunesse ».



Enfin, l’association retirera son soutien au Dialogue national, si ses revendications ne sont pas suivies, et appelle ses membres à participer activement à la marche nationale du 19 août 2022.