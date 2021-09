Tchad : le ministère de la Femme remet des vivres aux personnes handicapées à N'Djamena

Les kits alimentaires sont composés de riz, sacs de sucre de 25 kg et des cartons d'huile.



Remettant officiellement le don, le directeur général technique de l'action sociale et du développement communautaire, Cherif Allatchi Galma, a conseillé aux personnes vivant avec un handicap de s'organiser en association pour pouvoir monter des projets rentables et être autonomes.



Le porte-parole des personnes handicapées, Ali Ossignbede Justin, a salué le geste du département ministériel. Il a exprimé le souhait que le gouvernement apporter une plus grande assistance aux nombreuses personnes handicapées du Tchad.



"Ce geste nous permet d'avoir quelque chose à nous mettre sous la dent et apportera du bonheur dans nos ménages. Nous sortons chaque jour pour nous débrouiller en ville mais nous ne trouvons rien. Ce geste vient à point nommé et nous permet de soulager nos souffrances", a témoigné un bénéficiaire.