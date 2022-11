Tchad : le ministère de la Santé innove en créant la Caisse nationale d‘assurance santé

Créée par la loi n°026/PR/2020 du 31 décembre 2020, la Caisse nationale d’assurance santé (CNAS) a principalement trois régimes qui sont l'Assurance santé des salariés (ASS), l'Assurance santé des indépendants (ASI) qui constitue le régime contributif et l'Assurance maladie des démunis (AMED) qui est un régime non contributif. Ces trois régimes permettront d'offrir des prestations de santé aux citoyens selon leurs besoins. Le staff est constitué de six ministres, d'un conseiller à la présidence et d’un conseiller à la primature, tous en charge de la santé et plusieurs autres membres qui ont à leur tête, le directeur général Dr. Sing yabé Barnabas, secondé du Dr. Abdelsalam Hammad Djamouss.





Installant officiellement les membres du Conseil d’administration et le staff dirigeant de la CNAS, le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr. Abdelmadjid Abderahim Mahamat, a affirmé que le droit à la santé suppose de pouvoir accéder en temps opportun à des soins acceptables, abordables et de qualité appropriée. À cet égard, la santé en tant qu'élément de protection sociale est de nos jours le secteur où la demande est la plus forte dans notre pays et ailleurs. "Selon les comptes nationaux de santé, les paiements directs des ménages représentent 64,4% des dépenses totales de santé", rapporte le n°1 du ministère de la Santé. Cela constitue un facteur important de pauvreté confirmée par plusieurs études selon lesquelles plus de la moitié de la population environ est dans une situation financière catastrophique.