Tchad : le ministère de la Santé publique lance l'atelier de pré-évaluation du projet de sécurité sanitaire

A travers un point de presse tenu ce 10 juin, le ministère de la Santé publique a lancé l'atelier de pré-évaluation du projet de sécurité sanitaire en Afrique de l'ouest et du centre.



Dans le cadre de l'intervention et du renforcement du développement du projet de sécurité sanitaire, le ministre de la Santé publique, Dr Abdelmadjid Abderahim a affirmé que le projet de sécurité sanitaire en Afrique de l'ouest et du centre au Tchad, représente une initiative stratégique d'envergure régionale visant à renforcer les capacités nationales et sous-régionales en matière de sécurité sanitaire.



Selon lui, l'objectif de développement du projet est d'accroître la collaboration régionale et les capacités des systèmes de santé pour prévenir, détecter et répondre aux urgences sanitaire en République du Tchad.



Il a souligné que c'est une initiative qui appuie grandement la vision du président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno tendant à moderniser le système de santé pour le rendre davantage résilient et performant, pour faire face aux défis.



Il a indiqué que pour le Tchad, ce projet se traduira par un financement d'un montant de 60 millions de dollars, pour une durée de cinq ans de mise en œuvre, destiné à appuyer nos efforts dans la mise en œuvre du règlement sanitaire international (RSI), et à améliorer la résilience face aux menaces épidémiques.



Pour la mise en œuvre du projet, cinq composantes-clés s'articulent autour de : la prévention des urgences sanitaires ; la détection des urgences sanitaires ; l'intervention en cas d'urgence sanitaire ; la gestion des programmes et le renforcement des capacités et la composante d'intervention d'urgence éventuelle.



Le ministre de la Santé publique fait appel à chacun des participants à s'impliquer activement dans les travaux car l’expertise, la rigueur et l’engagement sont indispensables, pour garantir une planification financière réaliste et durable à la réussite du projet.