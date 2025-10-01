Tchad : le ministre de l’Enseignement supérieur accorde une audience à l’ambassadeur d’Algérie

Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Formation professionnelle, Tom Erdimi, accompagné de la secrétaire d'État à l'Enseignement supérieur Moudalbaye Noubandissem, ainsi que certains proches collaborateurs, a accordé une audience à l'ambassadeur de l'Algérie au Tchad Fayçal Djaouti.



Les échanges ont porté sur la coopération culturelle dans le domaine de la Formation professionnelle et l'enseignement supérieur. À l'issue de cette audience, le diplomate algérien a annoncé l'octroi de 150 bourses d'études dans le domaine de l'enseignement supérieur et 10 bourses de la formation professionnelle pour le compte de l'année académique 2025/2026.



Le ministre d'État a vanté la bonne coopération d'entre-temps avec l'Algérie dans le domaine de l'enseignement supérieur et a remercié le gouvernement algérien pour ces bourses. Tom Erdimi a fait savoir que ces bourses seront équitablement accordées aux meilleurs profils tchadiens, au cours d'une session extraordinaire de la Commission nationale de bourse dont il est le président.