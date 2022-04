Tchad : le ministre de la Jeunesse entend plaider la cause des jeunes désœuvrés auprès du PCMT

Le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l’entrepreneuriat, Mahmoud Ali Seid, a rencontré le 15 avril 2022, la plateforme des diplômés en instance d’intégration à la fonction publique.



Cette rencontre vise à échanger avec les responsables de la plateforme sur leurs doléances pour transmettre le message à la haute hiérarchie.



Pour M. Mahmoud Ali Seid, la question de la Jeunesse est une préoccupation partagée par les hautes autorités et transversale à tous les départements ministériels.



« Les jeunes se sentent délaissés et marginalisés, raison pour laquelle ils descendent souvent dans la rue pour manifester leur mécontentement et exprimer leur ras-le-bol », a fait savoir le chef du département de la jeunesse. « On ne peut faire abstraction de la jeunesse par rapport aux politiques publiques », a déclaré le ministre.



Le ministre s’engage à porter la cause des diplômés sans emploi afin que les jeunes puissent retrouver leur place dans la société, comme le souhaite le président du Conseil militaire de transition, le général Mahamat Idriss Deby.



D’après lui, c’est dans ce sens que le PCMT a mis un accent particulier sur l’emploi jeune. Environ 30 000 nouvelles startups seront directement financées bientôt grâce à l’initiative 50 000 emplois décents, initiée pour pallier la situation des jeunes diplômés sans emploi. Et d’ajouter qu’il y a également le projet de recrutement, de formation et de déploiement de 1000 volontaires sur l’ensemble du territoire et le projet Youth connekt dont l’objectif final est l’insertion socioprofessionnelle des jeunes.





Djimet Wiche