Tchad : le ministre des Affaires étrangères de France se rend à la frontière soudanaise

Du mercredi 27 au jeudi 28 novembre 2024, le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot se rendra à N'Djamena et Adré.



En effet, six mois après la Conférence internationale de Paris sur le Soudan, Jean-Noël Barrot se rend auprès des réfugiés soudanais, au camp de réfugiés d’Adré (Tchad), au point de passage de l’aide humanitaire à la frontière tchado-soudanaise.



Aux côtés de Tom Fletcher, sous-secrétaire général des Nations-Unies pour les Affaires humanitaires, Jean-Noël Barrot réaffirmera et annoncera les prochaines étapes du soutien de la France aux populations civiles au Soudan, et dans les pays voisins. À cette occasion, le ministre français s'entretiendra avec les autorités tchadiennes pour évoquer la coopération bilatérale entre nos deux pays.



À son arrivée au Tchad, le ministre français a été accueilli par le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, Abderaman Koulamallah, en présence de Abdelkerim Idriss, conseiller aux Affaires africaines et Internationales à la présidence de la République, ainsi que de ses proches collaborateurs.



Cette visite a été marquée par un entretien de plus d'une heure entre les deux délégations au bureau du ministre d'État. Les discussions ont porté sur des échanges fructueux visant à renforcer les liens historiques d'amitié et de coopération bilatérale entre les deux nations.



Les deux parties ont également abordé des questions d'intérêt commun, notamment la gestion de la crise humanitaire résultant de l'afflux massif de réfugiés, la situation préoccupante au Soudan voisin, ainsi que les enjeux sécuritaires dans la région, en mettant l'accent sur la lutte contre le terrorisme.



Cette première visite en Afrique de Jean-Noël Barrot en sa qualité de ministre français des Affaires étrangères souligne l'excellence des relations qui unissent la France et le Tchad. Les deux chefs de la diplomatie ont réaffirmé leur engagement ferme à renforcer cette coopération, témoignant ainsi de la volonté partagée de travailler ensemble pour relever les défis communs.