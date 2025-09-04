Tchad : le nouveau délégué provincial de l'Éducation nationale du Lac installé dans ses fonctions

Le nouveau délégué provincial de l'Éducation nationale et de la Promotion civique du Lac a été installé ce matin dans ses fonctions par le délégué général du gouvernement auprès de la province du Lac, le général Saleh Haggar Tidjani.



Nommé par décret N°1993 du 25 août 2025, Idriss Moussa Mahamat prend désormais les rênes de la délégation provinciale de l'Éducation nationale et de la Promotion civique du Lac. Il succède à Adam Zakaria Yacoub, qui a assuré l’intérim pendant cinq mois.



Dans son discours bilan, le délégué sortant est revenu sur les principales actions menées durant son mandat : amélioration du suivi pédagogique, organisation des examens et concours avec des résultats encourageants, et efforts consentis pour relever le défi de la scolarisation des filles.



Procédant à l’installation du nouveau délégué, le général Saleh Haggar Tidjani délégué général du gouvernement auprès de la province du lac a salué la gestion du délégué sortant et a exhorté Idriss Moussa Mahamat à mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière d’éducation. Il a rappelé que ce secteur demeure une priorité nationale et que la jeunesse, pilier du développement du Tchad, bénéficie d’une attention particulière des autorités.



Dans son intervention, le nouveau délégué provincial a remercié les plus hautes autorités du pays pour la confiance placée en lui et a promis de travailler sans relâche, afin d’améliorer la qualité de l’éducation dans la province du Lac. Par cet acte solennel, le témoin de l’éducation et de la promotion civique dans la province du Lac passe officiellement d’une main à une autre, marquant ainsi la continuité du service public au bénéfice des apprenants et de la nation.