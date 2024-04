Tchad : le parti AL-Wassat dénonce la partialité du Conseil constitutionnel et rejette le processus électoral

Dans sa déclaration, le président du parti AL-Wassat, Dr. Abdelrahim Younous Ali, a dénoncé la partialité du président du Conseil constitutionnel, pointant du doigt le caractère cynique et illégal de sa décision d'écarter leur candidat. Le parti a interjeté appel devant la chambre administrative du Conseil constitutionnel et a envoyé une copie à la Cour suprême.



Le silence de la communauté internationale, qui cautionne cette mascarade en permettant aux acteurs de l'accord de Kinshasa d'agir impunément, est préoccupant. Cet acte est contraire à la charte des partis politiques et au code électoral, démontrant clairement la haute trahison du vice-président envers le parti. Selon le parti AL-Wassat, il y a quelque chose de suspect derrière le rejet de la candidature de leur président.



Le processus électoral actuel a été biaisé dès le début par des irrégularités flagrantes, notamment la désignation unilatérale des membres de l'ANGE. Il y a des zones d'ombre dans l'accord de Kinshasa, dont le contenu reste inconnu des Tchadiens.



Le parti AL-Wassat exige l'arrêt immédiat du processus électoral illégal en cours, la clarification du contenu de l'accord de Kinshasa, et l'ouverture d'une concertation rassemblant les leaders politiques, religieux et de la société civile.



Selon la déclaration, si ces exigences ne sont pas respectées, le parti AL-Wassat appellera toutes les forces vives de la République (partis politiques, syndicats, associations de défense des droits de l'homme, et l'ensemble de la société civile) à se préparer pour une action concertée de grande envergure au moment opportun et pour refuser de reconnaître les résultats issus de ce scrutin.