Tchad : le parti Al Nasour pousse les jeunes à mieux utiliser les réseaux sociaux

Dans son message de remerciements, le représentant des jeunes bénéficiaires de cette formation, Mahamat Al Amine Youssouf a déclaré que "cette formation nous permet de mettre en exergue comment et de quelle manière nous utilisons les réseaux sociaux afin de mieux mettre en application pour éviter la mauvaise utilisation par les jeunes tchadiens."



Le Président du parti Al Nasour, Mahamat Annadif Youssouf, a affirmé que "pendant les trois jours, ces jeunes ont beaucoup bénéficié de cette formation dans le cadre de la vulgarisation et de la sensibilisation des jeunes tchadiens en vue d'une gestion rationnelle des moyens de communication, surtout les réseaux sociaux."



"Les jeunes bénéficiaires de cette formation doivent mettre en pratique les connaissances acquises à la génération présente et future afin d'éviter la mauvaise utilisation des médias électroniques par les jeunes tchadiens et prévenir l'extrémisme violent", a-t-il dit.